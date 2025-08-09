県本土では、8日からの記録的な大雨の影響で、霧島市や姶良市を中心に土砂災害の危険が高まっています。霧島市福山町牧之原では、降り始めからの雨量が平年の約2倍に達し、土壌に大量の水分が含まれている状態です。また、9日昼過ぎから夜遅くにかけては、雷を伴った激しい雨が降るおそれがあり、薩摩地方では10日朝までに最大100ミリ、11日朝までには最大150ミリの雨量が予想されています。さらに、県内全域には熱中症警戒