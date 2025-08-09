土砂崩れで住宅が倒壊した姶良市の現場では連絡がとれない女性の捜索活動が行われています。現場から中継です。あちらに見えているのが土砂崩れで倒壊した住宅です。この家には、両親と娘2人の家族4人が住んでいて、父親は当時外出中、家にいた母親と30代の妹は消防に救助されましたが、30代後半の姉とは連絡がとれていません。姉が家に取り残されている可能性が高いことから、捜索活動は、9日9時から再開されています。