◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦弘前学院聖愛―西日本短大付（９日・甲子園）西日本短大付は作曲家・ジントシオ氏制作の新曲「西短ファイター」を甲子園で初披露した。強弱のメリハリがきいた迫力せまるサウンドが、甲子園全体に響き渡ると、ジン氏も自身の公式Ｘにて「西短ファイター初披露キター！ここから逆転だ！」とコメントした。すると、１点を追いかけていた西日本短大付は７回、奥駿仁外野