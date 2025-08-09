白洲次郎と「2代目ソアラ」についてのエピソードをご紹介します（写真：DSP／PIXTA）連合国占領下の日本で吉田茂の側近として活躍し、大物実業家としても知られる白洲次郎ですが、彼にはもう1つ「無類の自動車好き」という顔があったことをご存じでしょうか。本稿では、そんな白洲次郎とトヨタ・ソアラの大ヒットにまつわるエピソードを、別冊宝島編集部の『知れば知るほど泣ける白洲次郎』から、一部を抜粋・編集してお届けします