優勝トロフィーにキスをする山下美夢有（写真： Warren Little／Getty Images）【写真で見る】優勝した山下に駆け寄る日本人選手たち日本人選手では6人目24歳のプロゴルファー、山下美夢有（やました・みゆう）が、イギリス・ウェールズのロイヤルポースカールゴルフクラブ（Royal Porthcawl Golf Course）で行われた、女子のメジャー大会「AIG全英女子オープン」（7月31日〜8月3日開催）で優勝した。山下は、今年からアメリカ女子