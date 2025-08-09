「社会保険料高すぎ…！」「働いても、働いても、手取りが増えない」…。現役世代の悩みは尽きません（写真：プラナ / PIXTA）【画像で確認】2010年度と2022年度の歳入と歳出の違いを見たら一目瞭然！「貯金は安心で、投資は怖いもの」という考え方から抜け出せない人は今も多いことでしょう。そのような投資初心者のために、税理士であり、投資歴20年・運用総額10億円以上の投資家でもある永江将典氏は、「守り」を軸にした基本的