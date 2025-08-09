今日9日(土)は前線が九州付近に停滞し、九州は引き続き、大雨による土砂災害に厳重警戒が必要です。雨雲は夜にかけて西へ広がり、中国地方や近畿など激しく降る所もあるでしょう。最高気温は、前日より低い所が多く、35℃以上の猛暑日からは解放されそうです。前線北上で大雨の範囲が広がる今日9日(土)の朝にかけては九州に前線が停滞して、発達した雨雲がかかり続けています。1時間降水量は、熊本県水俣市で64.5ミリ(6時40分まで)