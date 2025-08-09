嵐二宮和也（42）が、8日放送の日本テレビ系「二ノさんとあそぼ」（午後7時）に出演。自身最多共演の俳優の素顔を語った。この日は俳優玉木宏がゲスト出演。2人は1999年のテレビ朝日系ドラマ「あぶない放課後」で初共演し、これまでに6度共演。公私ともに仲が良く、玉木が「ついこの間も連絡して…」と語ると、二宮も「一番僕が共演している人」と語った。二宮は玉木について「前から言ってるけど、めちゃくちゃやさしい人。それこ