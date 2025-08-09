9日午前9時35分、秋田県と気象台は、由利本荘市沿岸、由利本荘市内陸、にかほ市に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・由利本荘市沿岸・由利本荘市内陸・にかほ市