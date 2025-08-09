記念ヘッドマークを掲出した京成スカイライナー。シール付きプラレール「京成スカイライナー」の限定販売もアナウンスされます（筆者撮影）旅行最大手・JTBの「2025年夏休み旅行動向」によると、７月15日〜８月31日に海外旅行に出かける方は2024年夏より２割以上多い244万人とか。日本人の出国空港（訪日外国人の入国空港も）で、最も利用されるのが千葉県成田市の成田国際空港です。成田空港への鉄道アクセスの二枚看板は、京成電