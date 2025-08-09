第2ラウンド、15ホールを終え暫定31位の松山英樹＝TPCサウスウインド（共同）【メンフィス（米テネシー州）共同】米男子ゴルフのプレーオフ第1戦、フェデックス・セントジュード選手権は8日、テネシー州メンフィスのTPCサウスウインド（パー70）で第2ラウンドが行われ、雷の影響で一部の選手がプレーを終えられなかった。27位から出た前年覇者の松山英樹は15ホールを終えて通算2アンダーで暫定31位。プレーを終えた中ではトミ