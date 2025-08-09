◆米大リーグオリオールズ―アスレチックス（８日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズ・菅野智之投手（３５）が８日（日本時間９日）、本拠地・アスレチックス戦に先発。責任投球回の５回までを３安打１失点と好投している。中５日でのマウンド。初回はわずか２球で２アウトを奪うと、７月にはルーキー史上初の１試合４本塁打を記録した３番・カーツを見逃し三振。７球で３者凡退と抜群の立ち上