◇女子プロゴルフツアー北海道ｍｅｉｊｉカップ第２日（９日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）８日に雷雲が接近し、天候回復が見込めないためサスペンデッドとなった第１ラウンド（Ｒ）の残りが行われ、午前９時１３分に全組がホールアウトした。前週のＡＩＧ全英女子オープンでメジャー＆米ツアー初優勝を飾った山下美夢有（みゆう、花王）は５バーディー、３ボギーの２アンダー７０で回り、１２