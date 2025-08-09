2025年10月7日(火)と8日(水)の2日間、東京有明アリーナにて行われる「Qoo10 presents ワールドチャレンジシリーズ 2025 サントリーサンバーズ大阪vs シル・サフェーティ・ペルージャ」に先立ち、開催発表記者会見が行われた。 会見には、サントリーから髙橋藍、そしてペルージャの石川祐希が登壇。両スターが大会への熱い意気込みを語った。 会見の冒