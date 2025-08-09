【北海道meijiカップ】第1日【もっと読む】山下美夢有が「素人ゴルファー」の父親の教えでメジャータイトルを取れたワケ前週の全英女子オープン優勝から休む間もなく国内大会に凱旋した山下美夢有（24）。初日は2アンダーで迎えた12番をボギーとした直後に雷雲接近のため一時中断。その後、天候の回復が見込めないためサスペンデッドとなった。6ホールを残し、首位に3打差の1アンダー暫定21位でコースを後にした。この日はメジ