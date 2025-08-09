「WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER」 国別対抗戦でワールドクラスの"ダンスクルー"を決めるダンスサバイバル番組「WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER」。TWICEのMOMO(モモ)の実姉であるHANAが属する日本・大阪発のクルー"OSAKA Ojo Gang"の快進撃でも大きな反響を呼んだこの番組が、8月12日(火)よりMnetにて放送される。 TWICEメンバーも応援に駆け付けた「WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER」の感動のフィナーレ！(C) CJ ENM Co., L