阪神の佐藤輝明（26）が、あっさりと“大台”をクリアした。【もっと読む】阪神に「ポスティングで戦力外」の好循環…藤浪晋太郎&青柳晃洋が他球団流出も波風立たず8日のヤクルト戦の四回。相手先発・高梨の甘く入ったフォークを振り抜くと、打球は京セラドームの右翼席中段に飛び込んだ。2試合連続の30号は、阪神の生え抜き選手では、1985年の掛布雅之の40本、岡田彰布の35本以来、実に40年ぶりの到達である。本塁打王