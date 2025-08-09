男子バスケのアジアカップ（サウジアラビア・ジッダ）は日本時間8日、グループリーグ第2戦が行われ、世界ランキング21位の日本は、同28位のイラン相手に70ー78で敗戦。1971年（東京）以来、54年ぶり3度目の頂点を目指す日本の決勝トーナメント進出は、10日のグアム戦（同88位）に持ち越しとなった。【もっと読む】男子バスケ八村塁の予告ナシ代表「ドロン伝説」…今年秋に協会批判で波紋今大会は五輪やW杯よりも大会の格が落ち