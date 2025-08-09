◇ナ・リーグブルワーズ ― メッツ（2025年8月8日ミルウォーキー）メッツ・千賀滉大投手（32）が8日（日本時間9日）、今季8勝目を懸けて敵地でのブルワーズ戦に中5日で先発した。ソトの先制27号ソロで援護をもらった初回、いずれもカットボールで1番・フリリックを二ゴロ、2番・コントレラスを一邪飛。3番・コリンズにはフルカウントから四球を与えたが、4番・イエリチは二ゴロに仕留めた。千賀はMLB最高勝率でナ・リ