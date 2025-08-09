東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『浅草ラスボスおばあちゃん』(毎週土曜23:40〜24:35)。同作で松竹梅トリオの親友として、軽妙な掛け合いを見せ、プライベートでも20年来の親交がある梅沢富美男と研ナオコが、今回が初共演という浅丘ルリ子の印象や、芸能界の変化について語った。梅沢富美男、研ナオコ、浅丘ルリ子(C)東海テレビ○浅丘ルリ子との共演に喜び――松子という役にあたり、研さんを参考にされた部分はありますか?梅沢