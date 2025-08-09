東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『浅草ラスボスおばあちゃん』(毎週土曜23:40〜24:35)。同作で松竹梅トリオの親友として、軽妙な掛け合いを見せ、プライベートでも20年来の親交がある梅沢富美男と研ナオコが、友達になったきっかけや、現在の関係性を語った。梅沢富美男、研ナオコ(C)東海テレビ○出会いは紅白歌合戦――お2人が初めて出会ったのは?梅沢：研さんに声をかけてもらったのは、俺が紅白歌合戦に初めて出た時。みなさ