8月7日に発表されたKAT-TUNの“ラストコンサート”が、世間の耳目を集めている。グループは3月に解散したが、11月8日に1日限定でコンサートを実施。ファンからは歓喜の声続々だが、意外というか、メンバー3人のうちのひとり、中丸雄一（41）への温かい声も上がっている。【もっと読む】中丸雄一「よにのちゃんねる」復帰不要論が加速…ミソギなしの活動再開に《見たい人いるの？》と視聴者バッサリ発表があった同日夜、中丸はX