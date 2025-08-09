豊島屋は、8月10日「鳩の日」をお客様感謝デーに制定し、毎年、限定商品を販売している。2025年の「鳩の日」には、「袋留めクリップ」「ジッパーバッグ(2種)」をセットにした限定商品「Keep Your はぁと」(税込1,300円)を販売する。販売場所は、本店および特設会場3カ所。百貨店売場･オンラインストアでは「Keep Your はぁと」と鳩サブレーのセット販売を実施する。〈普段使いしやすい限定商品を用意〉◆「Keep Your はぁと」税込1