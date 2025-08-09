―［インタビュー連載『エッジな人々』］― 美しさに年齢制限はない。そして、挑戦にも限界はない。“元・美魔女コンテスト”ファイナリストと、“モデルもこなす三刀流ドライバー”が目指すのは、60年前のスーパーカブを使った世界最速。「美魔女」「美しすぎるレーシングドライバー」という言葉を、ただの称号ではなく、“生き様”に変えた2人の女たちが、ハンドルを握る理由を語った。ただ、「世界最速」を目指す――。チューン