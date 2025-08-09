「気づけば、いつも同じものを買っている」「新しい物より、慣れた物の方がなんとなく安心感がある」そんなふうに感じたことはないだろうか？スーパーや薬局、コンビニ、そしてネット通販……。普段の何気ない買い物のなかで、私たちは無意識に「いつものブランド」を手に取っている。その理由は、単に「面倒だから」「お気に入りだから」といった表面的なものではない。実はそこには、脳が本能的に持つ「選択の労力を減らした