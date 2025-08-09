◇女子ゴルフツアー北海道meijiカップ第2日（2025年8月9日北海道札幌国際CC島松C＝6624ヤード、パー72）前日から持ち越した第1ラウンドの残りが行われ、森田遥（29＝フリー）が6アンダー66をマークし単独首位に立った。入谷響（19＝加賀電子）、福山恵梨（32＝松辰）、菅楓華（20＝ニトリ）、神谷そら（22＝郵船ロジスティクス）、佐久間朱莉（22＝大東建託）の5人が4アンダー68で1打差の2位に並んだ。ツアー23勝