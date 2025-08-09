健康上の理由で公演活動を中断していたクォン・ウンビがインスタグラムを更新した。【画像】こぼれ落ちそう！“ウンビ、圧巻“びしょ濡れ”ステージ8月7日、クォン・ウンビは自身のインスタグラムを更新し、「？」というコメントと共に複数の写真を投稿した。写真の中のクォン・ウンビは、長袖のロングワンピースに黒のTシャツを重ねたコーディネートを披露。体を全体的に隠しているが、顔は以前よりやつれてさらに小さく見える。