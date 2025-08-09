お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（49）が9日までに自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの清水みさと（33）とのサウナショットを披露した。ストーリーに水着姿の自身と清水がログハウスの前で寄り添うポーズを取るショットをアップ。「最高サウナ施設！略してSSSだ！」とつづった。高橋と清水は22年12月に結婚。お互いにサウナ好きとして知られ、“サウナ婚”と話題になった。