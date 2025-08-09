◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦弘前学院聖愛―西日本短大付（９日・甲子園）第１試合の西日本短大付（福岡）と弘前学院聖愛（青森）の対戦は５回が終了。弘前学院聖愛が３−２でリードしている。先制したのは西日本短大付。６番・山下航輝捕手（３年）の２ランで４回に２点を先制した。弘前学院聖愛はその裏の攻撃で、６番・沢田蓮三塁手（２年）の適時打などで３点を奪い逆転した。西日本短大付は、