徳永英明の次男として知られ、赤楚衛二主演ドラマ『相続探偵』（日本テレビ系、2025年）主題歌でメジャーデビューしたばかりのレイニが、俳優としても注目されている。佐藤健主演のNetflixドラマ『グラスハート』（7月31日から世界独占配信）で、音楽ユニットOVER CHROMEのメンバー・有栖川真広を演じる。ちょうど毎週木曜よる10時放送のドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）でも主題歌「Spiral feat.Yura」を担当して