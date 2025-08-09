自分が「HSP気質」だと感じている、つっちさん。子ども会の役員決めで、副会長に決定します。今日は「6年生を送る会＆新入生を迎える会」です。新・旧役員の引き継ぎを兼ね、初めて運営に携わります。イベントは無事に終わったのでしょうか…。HSP気質を持つ つっちさんが、人間関係を通して感じたことをつづる体験談。つっち(@tucchigram)さんが描く、『私はきっとHSP』をダイジェスト版でごらんください。 ©tucchigra