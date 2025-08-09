サッカーのオランダ１部アヤックスは８日（日本時間９日）、日本代表ＤＦ板倉滉（２８）をドイツ１部ボルシアＭＧから獲得したと発表した。２０２９年６月末までの４年契約で、１年の延長オプションが付帯する。背番号は４。４年ぶりのオランダ復帰で、クラブ初の日本選手となる。「ＥＳＰＮ」のオランダ版などによると、移籍金は１０００万ユーロ（約１７億１４００万円）で追加ボーナスを加えると最大１２００万ユーロ（約２