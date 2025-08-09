暑い季節、「ラクなのにきちんと見える服」があれば…そんな声に応えたのが、セシールの『カップ付きフレンチ袖チュニック』です。おうちでのリラックスタイムはもちろん、急な来客やワンマイルのお出かけもこれ1枚でOK。気になる二の腕やお腹・ヒップをやさしくカバーするAラインシルエットに加え、アンダー調節機能や綿混素材のやさしい肌ざわりなど、女性に嬉しい工夫が詰まったチュニックが誕生しましたb