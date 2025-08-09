JR九州によると、9日午前8時30分現在、大雨による運行規制の影響により、九州新幹線は博多〜鹿児島中央の上下線で遅れが出ている。在来線でも鹿児島線（上下線）鳥栖〜八代、豊肥（上下線）熊本〜肥後大津、三角線（上下線）宇土〜三角で遅れが出ている。鹿児島、宮崎県内では運行見合わせも相次いでいる。▶JR九州・運行情報