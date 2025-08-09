フィギュアスケートの宇野昌磨がプロデュースするアイスショーの新潟公演が2日間行われた。本田真凛やステファン・ランビエールなど豪華キャストも登場し、訪れた人は圧巻のパフォーマンスに魅了されていた。 ■「成長見せたい」初プロデュースのアイスショー！ 7月12日、新潟市中央区の三菱ガス化学アイスアリーナにできていた長蛇の列。訪れた人からは「すごくワクワクして