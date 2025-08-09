この記事の画像を見る母の赴任先のアメリカ・ニューヨーク州郊外の中学校に入学した櫂。英語にもまだ自信がないのに、討論会の出場メンバーのひとりに、選ばれてしまった。テーマは銃規制について。七人の子どもたちは、どんな結論を導くのか。 ▲丹下京子さんが描く討論会メンバーの７人。作中で担任の先生から「セブン・サムライ」と呼ばれます。中央手前が主人公の櫂（かい）。この７人がどんな討論をしていくのか、必読です