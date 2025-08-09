山下6位、竹田11位、西郷12位女子ゴルフの今季メジャー最終戦、AIG全英女子オープンでメジャー初制覇を果たした日本の山下美夢有。女子プロゴルファーの世界ランキング「ロレックス世界女子ゴルフランキング（以下、ロレックス・ランキング）」（8月4日付け）で、彼女が前週の15位から6位へジャンプアップし、大きな注目を集めている。【写真】笑顔がまぶしすぎる…8月4付けロレックス・ランキング、6位から32位に入った日本勢6