とんかつ専門店のかつやは、2025年8月8日から15日までの期間、「夏の感謝祭」を開催しています。人気メニューを特別価格で8日間限定で、定番の丼物や定食など人気の4品を150円引きで販売中です。・カツ丼(竹) 120gロース通常価格836円のところ、感謝祭価格671円（お弁当は658円）に。・ロースカツ定食 120gロース/ご飯/とん汁(小)通常価格869円のところ、感謝祭価格704円（お弁当は691円）に。・カツカレー(竹) 120gロース通常価格