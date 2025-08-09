「ETC」ユーザー対象の「お得な割引サービス」とは？高速道路を利用する際、多くの人が「ETC」で料金を支払っています。そして、そんなETCには各種割引制度が設けられており、高速道路をオトクに通行することができます。ETCにはお得な割引制度がある！【画像】「えぇぇ！」 これが「あと5年」で”使えなくなる”ETCです！（20枚）まずETCの割引は、何のために行われるのでしょうか。高速道路は利用区間や時間に大きなバラ