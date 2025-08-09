オランダ１部アヤックスは、ドイツ１部ボルシアＭＧの日本代表ＤＦ板倉滉（２８）の獲得を発表した。契約期間は４年プラス１年の延長オプション付き。移籍金は総額２０億円以上、年俸は約５億円の大型契約とみられる。板倉は同国リーグ最多３６度の優勝を誇るオランダ屈指の名門に加入した初の日本人となった。板倉は「アヤックスは世界有数のビッグクラブ。加入できてうれしい。日本人もアヤックスのことは知っている。僕のスタ