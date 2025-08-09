◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦弘前学院聖愛―西日本短大付（９日・甲子園）新庄監督の母校・西日本短大付は４回２死一塁から６番・山下航輝捕手（３年）が右中間へ先制となる２点本塁打を放った。山下の本塁打は大会第３号。２日目の第１試合に仙台育英（宮城）の原亜佑久中堅手（３年）が第１号、同日の第４試合に鳴門（徳島）の橋本朋来投手（３年）が第２号を放っている。