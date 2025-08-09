ＩＭＭ通貨先物８月５日資源国通貨豪ドルの売り越し増加 カナダ79420枚の売り越し 2987枚の売り越し増 豪ドル83560枚の売り越し 5466枚の売り越し増 ＮＺドル4833枚の売り越し 2742枚の売り越し増 レバレッジド・ファンズ８月５日資源国通貨豪ドルの売り越し減少 カナダ31844枚の売り越し 326枚の売り越し減 豪ドル13823枚の売り越し 174枚の売り越し減 ＮＺドル6778枚の売り越し 528枚の売り越し増