愛知県安城市の60代の男性が、SNSで知り合った人物から架空の投資話を持ちかけられ、現金8200万円あまりをだまし取られました。警察によりますと、2025年6月、安城市の60代の男性がスマホで投資に関する広告を閲覧したところLINEに誘導され、「有益な情報を得られる」などと投資話を持ち掛けられました。男性は、その後LINEのやり取りを通じて、7月4日から31日にかけて、指定された複数の口座に現金合わせて8260万円を振り込