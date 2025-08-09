歌手の藤あや子（64）が7日、自身のブログを更新。「おうちごはん」と題し、“豪華”な食卓ショットを公開した。【写真】「凄すぎます！」手料理並ぶ“豪華”食卓ショットを披露した藤あや子この日の献立は、「ビーフ＆野菜カレー」「ハムエッグ」「串揚げ」「ぬか漬け＆らっきょ」の4品。カレーの米は「三十三雑穀米」にしたそうで、「もちもちで風味もよく カレーとの相性も抜群」と紹介した。納豆の写真を添え「夫はカレ