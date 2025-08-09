気象台は、午前8時54分に、大雨警報（浸水害）を八代市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】熊本県・八代市に発表 9日08:54時点熊本地方では、9日昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■熊本市□大雨警報・土砂災害・浸水9日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量40mm□洪水警報9日昼過ぎにかけて警戒■八代市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水9日昼過ぎ