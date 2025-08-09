■ついに就航、ホーバークラフト 満を持して就航！ 大分市中心部と大分空港を結ぶ新たな交通手段として「ホーバークラフト」が16年ぶりに大分の海に復活した。最高時速80キロで海上を“ショートカット”する水陸両用船で定期航路としては国内唯一。所要時間は陸路よりも約３０分短縮するまさに大分の新しい観光資源だ。今回は、聞くだけでホーバーがより楽しめる、大