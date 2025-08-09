プレックスは、『ゴジラ対エヴァンゲリオン』より「デフォリアル エヴァンゲリオン初号機 バーニング“G”覚醒形態 限定版」(16,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年11月発送予定。2025年11月発送予定「デフォリアル エヴァンゲリオン初号機 バーニング”G”覚醒形態 限定版」(16,500円)禁断のコラボレーション企画『ゴジラ対エヴァンゲリオン』。