◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者 井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBA暫定王者 ムロジョン・アフマダリエフ(ウズベキスタン)（2025年9月14日名古屋・IGアリーナ）世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）とWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）戦などが行われるトリプル戦（9月14日名古屋・IGアリーナ）チケットが8月9日正午よりチケッ