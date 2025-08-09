2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（31）が2025年8月3日、自身のインスタグラムを更新。私服コーデのお出かけショットを披露した。「気分転換にいつもよりカッチリめな装いで」中川さんは、「気分転換にいつもよりカッチリめな装いでお出かけ」といい、グレーのトップスとジャケットの私服コーデやメガネをかけた姿など7枚の写真を投稿。また、「親友がたくさん撮ってくれました」とし、「『星