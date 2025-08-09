8月6日、中国・重慶市の動物園で、双子のジャイアントパンダ姉妹「チンホア」と「チンルー」が4歳の誕生日を迎えた。【映像】“誕生日ケーキ”をむしゃむしゃ頬張るパンダたくさんのフルーツ、笹の葉と野菜などで作られた誕生日ケーキがふるまわれ、双子のパンダはご満悦。むしゃむしゃと頬張るその可愛い姿を捉えようと多くの来園者がカメラやスマホでシャッターを切っていた。この動物園に来て約1年半が経つ双子のパンダ。